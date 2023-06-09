Как помочь огурцам пережить прохладные июньские ночи: пойдут в рост, словно в тропиках

В некоторых регионах России прохладные ночи в июне не являются большой редкостью. Огурцам в этих местностях приходится несладко. Овощ родом из тропиков, поэтому любое понижение температуры воздуха способно существенно затормозить рост и развитие этой теплолюбивой культуры.

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Разбудить огурцы после холодных ночей сложно, но все-таки возможно. Опытная дачница рассказала о том, что растение быстро придет в норму, если провести опрыскивание специальным составом.

Для приготовления чудо-средства необходимо взять 10 л воды, 1 мл биостимулятора Циркон, 1 ч. ложку мочевины и 1 стакан кефира. Все составляющие нужно тщательно перемешать между собой. Затем этим раствором следует наполнить емкость с распылителем и провести подкормку по листу.

После проделанной работы у огурцов откроется второе дыхание. Растение буквально завалит вас свежим урожаем.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»