Лучшая подкормка для чеснока в июне: будет крупным и здоровым — урожай долежит до весны

Опытные огородники никогда не пропускают июньскую подкормку чеснока. Ведь именно в этом месяце овощ наращивает объем луковицы.

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В начале лета чесноку требуется калий и фосфор. Поступление этих веществ можно обеспечить с помощью самодельного удобрения из уксуса и травяной или древесной золы.

Чтобы приготовить эффективное средство, необходимо смешать 2 стакана золы с таким же количеством уксуса. Когда состав перестанет бурлить, его нужно будет разбавить 20 л чистой отстоявшейся воды. После этого следует подождать около 3-х часов и хорошенько полить этим средством заранее увлажненную чесночную грядку. Повторять подкормку в этом сезоне не нужно. Одного раза вполне достаточно.

Бывалые дачники утверждают, что такое удобрение является гарантией качественного урожая: луковицы вырастут крупными и смогут без проблем пролежать до самой весны.

Источник: oka.fm