Дно пройдено: эксперты озвучили курс доллара до конца 2023 года — шоковая терапия, лучше не видеть эти цифры

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Финансисты спрогнозировали стоимость доллара при позитивном развитии событий.

Экономисты видят предпосылки к укреплению рубля до конца текущего года. По мнению финансовых аналитиков, сейчас мы имеем дело с максимальными отметками курса доллара. Это что-то вроде шоковой терапии.

Людям, которые не намерены покупать в ближайшее время валюту, этих цифр лучше не знать.

Эксперты считают, что российская экономика прошла «дно» в третьем квартале прошлого года. Стабильная позитивная динамика и улучшение ожиданий и оценок приведут к увеличению спроса на рубль и его укреплению.

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«Прогноз по курсу рубля до конца года составляет 70-75 рублей за доллар в базовом и 65 рублей за доллар в позитивном сценарии», — отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По материалам 1prime.ru

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