Дно пройдено: эксперты озвучили курс доллара до конца 2023 года — шоковая терапия, лучше не видеть эти цифры

Экономисты видят предпосылки к укреплению рубля до конца текущего года. По мнению финансовых аналитиков, сейчас мы имеем дело с максимальными отметками курса доллара. Это что-то вроде шоковой терапии.
Людям, которые не намерены покупать в ближайшее время валюту, этих цифр лучше не знать.
Эксперты считают, что российская экономика прошла «дно» в третьем квартале прошлого года. Стабильная позитивная динамика и улучшение ожиданий и оценок приведут к увеличению спроса на рубль и его укреплению.
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«Прогноз по курсу рубля до конца года составляет 70-75 рублей за доллар в базовом и 65 рублей за доллар в позитивном сценарии», — отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По материалам 1prime.ru