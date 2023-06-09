Дно пройдено: эксперты озвучили курс доллара до конца 2023 года — шоковая терапия, лучше не видеть эти цифры

Экономисты видят предпосылки к укреплению рубля до конца текущего года. По мнению финансовых аналитиков, сейчас мы имеем дело с максимальными отметками курса доллара. Это что-то вроде шоковой терапии.

Людям, которые не намерены покупать в ближайшее время валюту, этих цифр лучше не знать.

Эксперты считают, что российская экономика прошла «дно» в третьем квартале прошлого года. Стабильная позитивная динамика и улучшение ожиданий и оценок приведут к увеличению спроса на рубль и его укреплению.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».