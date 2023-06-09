Нужен только лук и вода: лучшего средства от тли еще не придумали — смешивайте и проверяйте

Ветка малины. Фото: Global Look Press

Народный метод борьбы с тлей.

Тля — злостный вредитель садов и огородов. Стоит отвлечься, и вот она уже сжирает ваш урожай и не дает распуститься розам.

Вступать в борьбу с тлей надо немедленно, иначе время будет упущено и придется прибегать к химическим средствам.

Если же тли на вашем участке умеренное количество, то можно обойтись народными средствами, которые весьма эффективны.

Поможет справиться с тлей раствор, приготовленный на репчатом луке.

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Головку репчатого лука нужно измельчить и залить водой в расчете 30-35 граммов лука на литр воды. Можно добавить немного луковой шелухи. Настаивать пять часов, а затем добавить в жидкость 4-5 граммов хозяйственного мыла. Процедить и добавить еще воды, доведя объем жидкости до одного литра.

Опрыскивать растения нужно после захода солнца.

По материалам ogorod.ru

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