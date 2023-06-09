Будете срезать петрушку и укроп до первых заморозков: поможет дешевая подкормка

О том, что нужно снабжать удобрениями помидоры, огурцы, перцы и прочие капризные культуры, помнят все дачники. А вот о петрушке и укропе многие почему-то напрочь забывают. И делают это совершенно зря. Ведь при правильном подходе свежую зелень можно срезать вплоть до первых заморозков.

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Чтобы обеспечить себя петрушкой и укропом, нужно всего лишь 2 раза в месяц поливать посадки раствором мочевины. Для его приготовления необходимо взять 1 ч. ложку удобрения на 10 л отстоявшейся воды. Помимо этого, следует регулярно орошать грядки обычной водой и периодически рыхлить почву.

Соблюдайте эти простые правила, и богатый урожай зелени будет вам обеспечен.

Источник: издание belnovosti.by