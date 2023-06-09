Как нужно мыть ягоду из магазина: несколько этапов — подробная инструкция

Многие просто ополаскивают ягоду под струей проточной воды. Как выяснилось, такой способ не является самым надежным. По словам кандидата медицинских наук Татьяны Селиверстовой, плоды следует мыть гораздо тщательнее. Особенно это касается раннего урожая.

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Чтобы ягода стала по-настоящему чистой, ее следует мыть в два этапа. Сначала необходимо залить плоды водой и оставить их в таком виде на 30 минут. После этого ягодку необходимо ополоснуть под напором и поместить в чистую воду еще на 20 минут. По прошествие времени плоды нужно в очередной раз промыть проточной водой, и можно наслаждаться вкусом спелой ягоды.

Специалист отметила, что для подстраховки можно добавить в воду немного соли. Так как этот продукт отлично вытягивает вредные вещества, которые могли использоваться при выращивании культуры.

Источник: riamo.ru