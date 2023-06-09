Никогда не оставляйте телефон на подоконнике — причина удивит вас

Не оставляйте свой смартфон на подоконниках. Эксперты рассказали, почему это важно помнить.

В летний период солнечные лучи становится настоящей опасностью не только для кожи человека, но и для батареи смартфона. Если вы забыли телефон на подоконнике, батарея устройства может повредиться.

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Специалисты заявили, что под прямыми солнечными лучами аккумулятор перегревается. А это в свою очередь может сократить срок службы электронного девайса. Также возможна поломка дисплея. Об этом предупредили в belnovosti.by.