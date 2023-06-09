Теперь уже не изменится: озвучен новый курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Центробанк РФ каждый день устанавливает курс валют на следующие сутки. Делает регулятор это по итогам торгов на Московской валютной бирже.
Сделал Центробанк это и в текущую пятницу, 9 июня. Так как впереди три выходных дня, курс доллара уже не изменится до вторника. Именно в этот день откроются торги на Московской валютной бирже.
Итак, курс доллара установлен на уровне 82,6417 рубля за один доллар США.
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Стоит отметить, что за неделю с 5 по 9 июня доллар вырос на 1, 7 рубля, за тридцать дней — почти на 6 рублей. А с начала года — на 12, 3 рубля.
По материалам kurs.vip