Теперь уже не изменится: озвучен новый курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Центробанк РФ каждый день устанавливает курс валют на следующие сутки. Делает регулятор это по итогам торгов на Московской валютной бирже.

Сделал Центробанк это и в текущую пятницу, 9 июня. Так как впереди три выходных дня, курс доллара уже не изменится до вторника. Именно в этот день откроются торги на Московской валютной бирже.

Итак, курс доллара установлен на уровне 82,6417 рубля за один доллар США.

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