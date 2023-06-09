Теперь уже не изменится: озвучен новый курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Доллары США. Фото: Global Look Press

Стал известен курс доллара на ближайшие выходные дни.

Центробанк РФ каждый день устанавливает курс валют на следующие сутки. Делает регулятор это по итогам торгов на Московской валютной бирже.

Сделал Центробанк это и в текущую пятницу, 9 июня. Так как впереди три выходных дня, курс доллара уже не изменится до вторника. Именно в этот день откроются торги на Московской валютной бирже.

Итак, курс доллара установлен на уровне 82,6417 рубля за один доллар США.

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Стоит отметить, что за неделю с 5 по 9 июня доллар вырос на 1, 7 рубля, за тридцать дней — почти на 6 рублей. А с начала года — на 12, 3 рубля.

По материалам kurs.vip

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