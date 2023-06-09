Приятные новости: любимый многими продукт станет дешевле

Стало известно, какой продукт на прилавках российских магазинов станет доступнее.
Эксперт отметила, что власти намерены включить бананы в список социально значимых продуктов. Этот товар очень популярен в России. Поэтому цены на него должны стать ниже.
«Согласно опросу, их едят даже больше, чем гречку. Однако из-за того, что бананы поставляются из-за границы, их цена может значительно колебаться и быть выше стоимости локальных фруктов», – заявила эксперт.
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«Включение бананов в список социально значимых продуктов позволит защитить права потребителей и обеспечить их доступность для всех граждан. Таким образом, правительство сможет установить лимиты по стоимости бананов в периоды повышения цен на мировых рынках и контролировать ценовую политику продавцов», – добавила Татьяна Волкова в беседе с vnimanie.pro.
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