Чудо-средство для борьбы с тлей из перца и чеснока: раз и нету — никакой химии, эффект моментальный

Для борьбы с тлей существует немало способов. Если ваш случай — незапущенный, вполне можно обойтись без химикатов.

Попробуйте народное средство — раствор, который готовится из чеснока, перца или хрена. Тля очень боится этих острых блюд.

Корни и листья хрена нужно мелко порубить, заполните емкость на треть и долить до верха кипятком. Настоять в течение суток.

1-2 стручка горького перца мелко нарезать, залить литром кипятка и дать настояться несколько часов.

Чесночный настой готовится так: крупную головку чеснока измельчить и залить литром кипятка. Когда жидкость остынет, добавить в нее 2 чайных ложки любого моющего средства или мыла и 2 столовые ложки растительного масла.

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