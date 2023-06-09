Чудо-средство для борьбы с тлей из перца и чеснока: раз и нету — никакой химии, эффект моментальный

Для борьбы с тлей существует немало способов. Если ваш случай — незапущенный, вполне можно обойтись без химикатов.
Попробуйте народное средство — раствор, который готовится из чеснока, перца или хрена. Тля очень боится этих острых блюд.
Корни и листья хрена нужно мелко порубить, заполните емкость на треть и долить до верха кипятком. Настоять в течение суток.
1-2 стручка горького перца мелко нарезать, залить литром кипятка и дать настояться несколько часов.
Чесночный настой готовится так: крупную головку чеснока измельчить и залить литром кипятка. Когда жидкость остынет, добавить в нее 2 чайных ложки любого моющего средства или мыла и 2 столовые ложки растительного масла.
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Любой из этих настоев эффективен против тли на растениях. Опрыскивать нужно в темное время суток.
По материалам ogorod.ru