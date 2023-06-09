Угодите в немилость: коты не прощают этих ошибок — список из 3-х пунктов

Люди иногда настолько зациклены на себе, что не замечают, как обижают друзей и родственников. Что уж говорить о питомцах. А у них, между прочим, тоже есть свои чувства. Например, кот может сильно обидеться на своего человека, если тот допустит одну из этих ужасных ошибок.

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Назойливое внимание. Даже ласка может вызывать негативные эмоции, если вы ее навязываете. Коты не терпят нарушения личных границ. Поэтому не стоит трогать животное без его согласия. Будьте уверены: Барсик сам подойдет, когда будет готов к контакту.

Испуг ради смеха. В сети много роликов, где кошек намеренно пугают, чтобы посмотреть на их реакцию. Некоторые люди находят это забавным. Однако героям таких видео точно не смешно. Если вы будете позволять себе подобные выходки, то очень быстро утратите доверие своего питомца.

Наказание за давние проступки. Кот вас точно не поймет, если вы решите припомнить ему события недельной давности. Поэтому ругать животное за испорченные несколько дней тому назад шторы бесполезно. Барсик даже не вспомнит о своих промахах, а вот на вас обиду точно затаит.

Источник: издание belnovosti.by