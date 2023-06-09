Почему на вашем огороде огурцы горчат: 5 типичных ошибок, из-за которых урожай будет испорчен

Увы, часто так случается, что огурчики, выращенные на грядках, имеют горьковатый привкус. Разбираемся, почему так происходит. Скорее всего, вы допустили одну из этих ошибок.

1. Почва с плохим составом. Огурцы не любят глинозем. Им подавай торф и рыхлую почву.

2. Неправильные соседи. Огурцы будут горчить, если посажены рядом с кустами малины или земляники.

3. Яркий свет. Огурцы любят рассеянный свет, а прямые солнечные лучи для них вредны.

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