Почему на вашем огороде огурцы горчат: 5 типичных ошибок, из-за которых урожай будет испорчен

Увы, часто так случается, что огурчики, выращенные на грядках, имеют горьковатый привкус. Разбираемся, почему так происходит. Скорее всего, вы допустили одну из этих ошибок.
1. Почва с плохим составом. Огурцы не любят глинозем. Им подавай торф и рыхлую почву.
2. Неправильные соседи. Огурцы будут горчить, если посажены рядом с кустами малины или земляники.
3. Яркий свет. Огурцы любят рассеянный свет, а прямые солнечные лучи для них вредны.
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4. Холодная вода для полива. Она опасна для огурцов. Оптимальная температура воды, для этой культуры — от 20 градусов.
5. Отказ от подкормок. Помните! Огурцы нуждаются в удобрениях.
По материалам belnovosti.by