Есть, из чего выбирать – обратите внимание на эти актуальные вещи

Одежда. Фото: Global Look Press 

Стилисты дали профессиональные советы для желающих быть в тренде.

Эксперты рассказали, что нужно надеть, чтобы быть самой модной этом летом.

Россиянкам посоветовали присмотреться к брюкам на заниженной талии. 

Не стоит забывать про цветочный принт. Его можно использовать в качестве украшения как брюк, так и платьев. 

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Если позволяет смелость, можно остановиться на прозрачных тканях. Среди популярных оттенков будут синие, розовые, а также черные цвета. Бельевой стиль и бахрома будут актуальны в этом сезоне. А еще принт с сердечками можно смело выбирать модницам. Об этом рассказали в sterlegrad.ru.

Напомним, ранее поклонники Ксении Бородиной возмутились из-за смены стиля телеведущей.

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