Гель-лак может нанести ущерб здоровью: признаки плохого покрытия

Мастер ногтевого сервиса Татьяна Козлова рассказала о том, что иногда гель-лак может нанести серьезный ущерб здоровью.

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По словам специалиста, такое покрытие можно носить 2, максимум 3 недели. После этого его следует снять или обновить. Опасность старого маникюра заключается в том, что отросший ноготь может обломиться в том месте, где начинается гель-лак.

Однако помимо этой очевидной причины, есть еще ряд обстоятельств, при которых покрытие необходимо срочно снять. Эксперт отметила, что маникюр следует переделать, если на ногтях появились дефекты или покрытие потеряло яркость. Также серьезным показанием к обновлению ноготков является выступающий на обратной стороне пластины гипонихий и ситуация, когда гель-лак начинает отслаиваться у основания ногтя.

Источник: vnimanie.pro