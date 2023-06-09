Эксперты рекомендуют: как убрать волосы перед сном, чтобы они не запутались

Стало известно, какую прическу сделать для сна без вреда для волос.

Эксперты напомнили о трении волос во время сна. Если у вас нет шелковых подушек, лучше собрать волосы. Однако тугой пучок или косичка доставляют дискомфорт во время сна. А иногда из-за особенностей длины такие прически просто не сделать.

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