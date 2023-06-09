Эксперты рекомендуют: как убрать волосы перед сном, чтобы они не запутались

Стало известно, какую прическу сделать для сна без вреда для волос.
Эксперты напомнили о трении волос во время сна. Если у вас нет шелковых подушек, лучше собрать волосы. Однако тугой пучок или косичка доставляют дискомфорт во время сна. А иногда из-за особенностей длины такие прически просто не сделать.
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«Возможно, ты уже пробовала спать и с дулькой, и с косичкой – и не могла нормально заснуть из-за непривычного положения волос по отношению к подушке», – предположили бьюти-специалисты.
Эксперты рекомендуют собрать волосы в высокий пучок, но не завязывать пряди. Это позволит не запутаться в волосах во время сна. Так как волосы будут лежать высоко на подушке. При этом дискомфорт из-за отсутствия резинок вы тоже не почувствуете. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.