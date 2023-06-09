Люди массово отказываются от доллара: самый выгодный момент настал — новые прогнозы шокируют, это не цифры

Если у вас были планы продать доллары, делайте это сейчас. По словам аналитиков, есть все предпосылки для того, что курс американской валюты больше расти не будет. Доллар начнет дешеветь. И финансисты видят для этого все предпосылки.

Курс доллара будет таким, что это смех, а не цифры, в сравнении с тем, сколько он стоит сейчас.

Поможет поддержать рубль низкая инфляция и начинающая восстанавливаться экономика. По словам экспертов, дно было пройдено в третьем квартале 2022 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».