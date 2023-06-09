Люди массово отказываются от доллара: самый выгодный момент настал — новые прогнозы шокируют, это не цифры

Если у вас были планы продать доллары, делайте это сейчас. По словам аналитиков, есть все предпосылки для того, что курс американской валюты больше расти не будет. Доллар начнет дешеветь. И финансисты видят для этого все предпосылки.
Курс доллара будет таким, что это смех, а не цифры, в сравнении с тем, сколько он стоит сейчас.
Поможет поддержать рубль низкая инфляция и начинающая восстанавливаться экономика. По словам экспертов, дно было пройдено в третьем квартале 2022 года.
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«Прогноз по курсу рубля до конца года составляет 70-75 рублей за доллар в базовом и 65 рублей за доллар в позитивном сценарии», - отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По материалам 1prime.ru.