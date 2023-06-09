С 9 по 11 июня: что можно и нельзя делать в огороде, согласно лунному календарю

Если у вас есть огород, но вы не пользовались лунным посевным календарем, вам стоит поменять свой подход к дачным делам.

Даже опытные садоводы не пренебрегают планированием огородных работ. При этом они опираются на лунный календарь.

К слову, в эту пятницу можно смело сажать картофель, лук, горох и фасоль. Еще 9 июня можно проводить обрезку деревьев и вносить удобрения. А вот пересаживать сеянцы и увлекаться поливом не стоит.

Уже 10 июня лучше воздержаться от работ на даче. Если же без этого не обойтись, можно убирать сорняки. Также разрешается проводить обработку от насекомых и вносить удобрения. Касательно посадок, разрешены только свекла и морковь.

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А 11 июня отлично подкормить и проредить сеянцы, посадить корнеплоды и провести обрезку. При этом чрезмерный полив все еще не рекомендуется. Об этом рассказали в belnovosti.by.