Как приготовить легкий и освежающий свекольный суп: даже лучше окрошки — хит этого лета

Фудблогер Алена Зайцева поделилась рецептом холодного свекольного супа. Это блюдо, несомненно, придется кстати в любой жаркий день. И если не заменит, то точно потеснит всеми любимую окрошку.

Для приготовления освежающего супа вам потребуется: 100 г огурца, 50 г редиски, 15 г укропа и такое же количество зелени петрушки, 250 г маринованной свеклы, 500 мл кефира, 150 мл воды и 0,5 ч. ложки соли.

Измельчите на крупной терке огурец и редиску. Затем добавьте к свежим овощам рубленую зелень и маринованную свеклу. Далее залейте получившуюся смесь кефиром и водой. Хорошо все перемешайте, посолите и уберите кастрюлю с супом в холодильник. Через 2 часа блюдо будет готово.

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Если вам не удалось найти в магазине готовую свеклу, то замаринуйте ее самостоятельно. Обмажьте овощ растительным маслом, заверните в фольгу и запеките в духовке до готовности. После этого натрите его на терке, посыпьте солью, сахаром и полейте небольшим количеством уксуса.

Источник: vnimanie.pro