Срочно выливайте в унитаз: стало известно, чем на самом деле опасно кофе с молоком

Польза кофе уже доказана. Напиток содержит антиоксиданты, при умеренном потреблении благотворно влияет на центральную нервную и пищеварительную системы, а также это профилактика ряда онкологических заболеваний.

Между тем, до сих пор идут споры о том, полезно или нет кофе с молоком или сливками. Недавно опубликованное в Journal of nutrition доказало, что кофе с молоком тоже содержит антиоксиданты. А исследования in vitro выявили, что соединение полифенолов кофе и аминокислот молока имеют противовоспалительное действие.

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