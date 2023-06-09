Срочно выливайте в унитаз: стало известно, чем на самом деле опасно кофе с молоком

Польза кофе уже доказана. Напиток содержит антиоксиданты, при умеренном потреблении благотворно влияет на центральную нервную и пищеварительную системы, а также это профилактика ряда онкологических заболеваний.
Между тем, до сих пор идут споры о том, полезно или нет кофе с молоком или сливками. Недавно опубликованное в Journal of nutrition доказало, что кофе с молоком тоже содержит антиоксиданты. А исследования in vitro выявили, что соединение полифенолов кофе и аминокислот молока имеют противовоспалительное действие.
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И все же употреблять кофе с молоком нужно с осторожностью. А некоторым и вовсе стоит вылить его в унитаз — пользы будет больше. Рекомендация касается тех, кто хочет избавиться от лишнего веса.
«Но нельзя забывать, что есть люди, кому кофе с молоком рекомендуется пить нечасто, потому что молоко высокой жирности и сливки — это дополнительные калории», — предупредила диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
По материалам 1prime.ru