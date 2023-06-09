Эти действия сохранят маникюр — рекомендации перед путешествием и активным отдыхом

Мастера ногтевого сервиса рассказали, как продлить «жизнь» маникюра.

Чтобы дольше носить гель-лак на ногтях, необходимо беречь руки от механических повреждений. Особенно это актуально в разгар отпусков и пикников на природе. Отправляясь на отдых, важно понимать о невозможности подлатать ногти в случае повреждения.

Также стоит выбирать акриловое покрытие или гель-лак. Так удастся сохранить маникюр на 10-14 дней даже во время активного отдыха.

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Еще мастера советуют положить в косметичку для путешествий средства для ухода за ногтями с маслами жожоба, миндаля и витаминами. Стоит ежедневно обрабатывать кутикулу.