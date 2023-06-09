Остальное отнесите на помойку: этим летом в моде только два вида головных уборов

Летом нельзя отказываться от головных уборов — они и голову от солнца защищают, и кожу лица от вредного воздействия ультрафиолета предохраняют.

Но только один головной убор другому рознь. Хотите выглядеть модно и стильно — носите только ультрамодные и не придающие возраста. Остальное можно смело отнести на помойку.

Этим летом в тренде два вида головных уборов — кепки и шляпы.

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