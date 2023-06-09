Остальное отнесите на помойку: этим летом в моде только два вида головных уборов

Летом нельзя отказываться от головных уборов — они и голову от солнца защищают, и кожу лица от вредного воздействия ультрафиолета предохраняют.
Но только один головной убор другому рознь. Хотите выглядеть модно и стильно — носите только ультрамодные и не придающие возраста. Остальное можно смело отнести на помойку.
Этим летом в тренде два вида головных уборов — кепки и шляпы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«В этом сезоне в тренде будут яркие кепки с логотипами спортивных брендов и необычными принтами. Обратите внимание и на шляпы. Они всегда были символом женственности и элегантности, и этим летом будут не менее актуальны. Шляпы могут быть разных форм и размеров, но особенно актуальными будут широкополые и софитные из легких материалов, например соломы или льна», — рассказала стилист Ксения Болилая.
По материалам vnimanie.pro