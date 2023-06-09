Перестанете пахнуть потом даже в лютую жару: дезодорант не нужен

Летом как никогда актуальны советы о том, как добраться общественным транспортом на работу и не покрыться потом. Ведь от неприятного запаха страдает не только сам вспотевший, но и его окружение.

Многие пытаются решить проблему с помощью дезодоранта, однако он не всегда помогает. Если вы тоже заметили, что косметическое средство справляется так себе, попробуйте подойти к этому вопросу с другой стороны.

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова при появлении неприятного запаха и излишней потливости советует обратиться к специалисту. Это необходимо, чтобы исключить эндокринологические нарушения.

Если никаких отклонений нет, то для исправления ситуации следует пересмотреть свой рацион. Из меню нужно исключить все продукты, влияющие на запах выделений: жареное, копчености, алкоголь, лук, чеснок, рыбу и морепродукты.

Второй важный момент — это психологическое состояние. Чтобы прохожие перестали зажимать носы, нужно привести в порядок нервы. Если вы находитесь в постоянном стрессе, то это негативным образом скажется на запахе пота: он станет сернистым.

И, конечно, уделите больше внимания личной гигиене. Чтобы запах пота был не таким выраженным, следует принимать душ утром и вечером.

Если вы перепробовали все, но результат вас не устроил, специалист рекомендует рассмотреть инъекции ботулотоксина. Эффект от этой процедуры держится несколько месяцев.

Источник: aif.ru