Салат из томатов и огурцов станет кулинарным шедевром: просто смешайте соус из трех компонентов

Если вам надоел классический вариант салата из помидоров и огурцов, то самое время начать экспериментировать. Для этого не потребуется искать диковинные продукты. Ведь блюдо можно изменить с помощью нехитрого соуса из 3-х компонентов.

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Вам потребуется: 50 мл. винного уксуса, такое же количество оливкового масла и 2 ст. ложки гранатового соуса.

Соедините все перечисленные ингредиенты в глубокой чашке. Затем полейте овощную нарезку готовым соусом и подавайте салат к столу.

Источник: издание belnovosti.by