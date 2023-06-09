Яблоня и вишня будут лучше плодоносить — важно сделать это с деревьями

Стало известно, как правильно ухаживать за вишнями и яблонями.
Дачники обожают богатый урожай яблок и вишни. Но для этого нужно позаботиться о деревьях. Растениям старше десяти лет нужно обрезать сухие ветки. Старые ответвления легко узнать по идущим внутрь и вертикально вверх побегам.
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К слову, нельзя обрезать ветки в любое время. Правильно будет сделать это ранней весной или поздней осенью. Об этом рассказали belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты обозначили правильный уход за пионами. Садоводы со стажем укрепляют стебли цветов. Так как в период цветения бутоны пионов становятся очень тяжелыми и могут сломать растение.