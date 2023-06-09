Яблоня и вишня будут лучше плодоносить — важно сделать это с деревьями

Стало известно, как правильно ухаживать за вишнями и яблонями.

Дачники обожают богатый урожай яблок и вишни. Но для этого нужно позаботиться о деревьях. Растениям старше десяти лет нужно обрезать сухие ветки. Старые ответвления легко узнать по идущим внутрь и вертикально вверх побегам.

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К слову, нельзя обрезать ветки в любое время. Правильно будет сделать это ранней весной или поздней осенью. Об этом рассказали belnovosti.by.