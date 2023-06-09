Чем опрыскать помидоры до и после завязи: будут гигантские и сочные — список на июнь

Помидоры требовательны в уходе. С ними много хлопот. Но если все сделать правильно и вовремя, то результаты будут стоить приложенных усилий. Чтобы вырастить крупные и сочные томаты, нужно провести в июне несколько подкормок по листу.

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Начать стоит еще до появления первых бутонов. В это время томатам необходим азот. Для обработки кустов потребуется приготовить состав из 25 г мочевины и 5 л. воды.

Второе опрыскивание следует провести после обнаружения завязи. Помидорам потребуется много фосфора и калия. Для этой подкормки растворите по 5 г суперфосфата и сернокислого калия в 5 л. воды.

Финальное июньское удобрение необходимо внести в момент появления первых плодов. В это время потребности томатов становятся особенно велики. Овощу необходим целый комплекс питательных веществ и защита от фитофтороза. Для опрыскивания посадок нужно смешать 5 л. кипятка, 1 л. измельченной золы и 5 г борной кислоты. Полученный состав следует остудить и обогатить половиной флакончика йода. Перед применением средство необходимо развести: на 1 л. концентрата возьмите 10 л чистой воды.

Источник: izvmor.ru