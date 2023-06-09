«Проехать бесплатно можно дважды за год»: появились новые льготы для пенсионеров

Пенсионерам пообещали бесплатный проезд в поездах дальнего следования.

Теперь пожилым людям станет легче добираться до морских курортов.

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«Проехать бесплатно можно дважды за год в поездах и вагонах всех категорий по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно. Такой льготой пользуются пенсионеры со статусом Героя Советского Союза, Героя РФ, полного кавалера ордена Славы», — процитировали генерального директора бухгалтерского агентства «Актив+» Ольгу Гущину life.ru.