Приближается гроза: синоптики рассказали о пятничной погоде в Москве

Синоптики предсказали грозу в столице в пятницу, 9 июня.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская назвали температуру воздуха в этот день. Также эксперт рассказала о понижении атмосферного давления. К вечеру пятницы столбик ртутного столба достигнет отметки в 750 миллиметров.
И будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. А в вечернее время ветер стонет порывистым.
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«В Москве сегодня увеличение облачности, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Максимальная температура в Москве – 24-26 градусов, по области – 21-27 градусов», – отметила синоптик в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали об ухудшении погоды.