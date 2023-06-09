Приближается гроза: синоптики рассказали о пятничной погоде в Москве

Синоптики предсказали грозу в столице в пятницу, 9 июня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская назвали температуру воздуха в этот день. Также эксперт рассказала о понижении атмосферного давления. К вечеру пятницы столбик ртутного столба достигнет отметки в 750 миллиметров.

И будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. А в вечернее время ветер стонет порывистым.

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