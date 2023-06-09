Колорадский жук тут же отправится к праотцам: поможет дедовский рецепт — дешево и сердито

В июне картофельные кусты начинают атаковать колорадские жуки. Если с этим ничего не делать, то вскоре от ботвы ничего не останется. А без надземной части растения, к сожалению, нельзя получить урожай клубней.

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Чтобы избавиться от полосатого паразита и его прожорливых личинок, можно воспользоваться магазинной химией или одним из народных рецептов. Если вы предпочитаете второй вариант, то присмотритесь к составу из уксуса и горчицы. По заверениям бывалых огородников, это средство способно решить проблему с жуками всего за одно применение.

Для приготовления состава вам необходимо смешать в большом ведре 100 мл. уксуса, 200 г горчичного порошка и 10 л. воды. Полученное средство необходимо перелить в емкость с распылителем и обработать этой смесью каждый куст.

Эффект от применения вы заметите сразу: жук не переживет такого угощения, посадки будут спасены.

Источник: издание belnovosti.by