Эти цвета для макияжа нужно забыть — летом 2023 неактуально

Визажист поделилась с модницами, как правильно наносить макияж. Речь идет об отказе от некоторых оттенков декоративной косметики.

Блогер и эксперт по макияжу Мария Иляскина отметила, что пять цветов стали непопулярными в этом сезоне. К слову, не стоит пользоваться летом черными и серыми вариантами косметики.

«Слишком тяжелые, насыщенные и глубокие оттенки. Навевают мысли о темной осени и зиме. Оставим на новогодние корпоративы. Кстати, даже стрелки могут быть «не черные», а цветные или цвета металлик», — заявила визажист.

Осторожнее нужно быть с синими и фиолетовыми цветами: