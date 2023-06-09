Эти цвета для макияжа нужно забыть — летом 2023 неактуально

Визажист поделилась с модницами, как правильно наносить макияж. Речь идет об отказе от некоторых оттенков декоративной косметики.
Блогер и эксперт по макияжу Мария Иляскина отметила, что пять цветов стали непопулярными в этом сезоне. К слову, не стоит пользоваться летом черными и серыми вариантами косметики.
«Слишком тяжелые, насыщенные и глубокие оттенки. Навевают мысли о темной осени и зиме. Оставим на новогодние корпоративы. Кстати, даже стрелки могут быть «не черные», а цветные или цвета металлик», — заявила визажист.
Осторожнее нужно быть с синими и фиолетовыми цветами:
«Глубокий насыщенный цвет, но очень сложный в обращении».
Яркий красный тоже не подойдет. Лучше заменить его нюдовыми и ягодными вариантами.
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«Красные губы — это яркая классика. Но этим летом их лучше заменить на ягодные и розоватые оттенки. Не менее выразительно, но более ярко! Красные тени — очень редкая история, и они мало кому подходят», — заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее специалист рассказала о самых трендовых вариантах педикюра.