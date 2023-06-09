Самые модные шорты этого лета — приобретите их немедленно

Модницы примеряют на лето десятки вариантов, среди которых есть и шорты. При этом не все знают, какие шорты будут самыми актуальными этим летом.
Оказалось, что вязаные мотивы будут особенно популярны в этом сезоне. Шорты кроше представляют собой вязаную модель короткой одежды. Они будут актуальны и для походов на пляж, и для прогулок по городу.
Шорты кроше. Фото: Global Look Press
Напомним, ранее эксперт по прическам рассказала, как модно укладывать волосы в этом году.
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Шорты кроше стоит сочетать с лаконичным верхом. Такой вариант позволит оставаться красивой и при этом не страдать от жаркой погоды. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.