Самые модные шорты этого лета — приобретите их немедленно

Модницы примеряют на лето десятки вариантов, среди которых есть и шорты. При этом не все знают, какие шорты будут самыми актуальными этим летом.

Оказалось, что вязаные мотивы будут особенно популярны в этом сезоне. Шорты кроше представляют собой вязаную модель короткой одежды. Они будут актуальны и для походов на пляж, и для прогулок по городу.