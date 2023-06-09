Заройте эти отходы под кустом смородины: ягода будет крупная и сладкая — одна подкормка за сезон

Фото: freepik.com / bearfotos

Это бесплатное удобрение обеспечит смородину калием, фосфором, магнием и цинком.

Смородиновые кусты есть практически на любом участке. Дачники любят эту ягоду за отменный вкус и непритязательность. 

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Смородина действительно способна дать урожай даже в совершенно диких условиях. А если ее немного подкормить, то благодарность растения придется собирать ведрами.

Чтобы удобрить ягодные кусты, опытные садоводы рекомендуют использовать картофельные очистки. Так как эти пищевые отходы богаты калием, фосфором, магнием и цинком. Все просто: овощную кожуру необходимо зарыть прямо под кустарником. Со временем начнется процесс разложения, который обеспечит смородину всеми необходимыми веществами.

Удобрять кусты таким образом рекомендуется не чаще одного раза в год. Идеальное время для внесения подкормки: ранняя весна, до появления почек. 

Источник: издание belnovosti.by

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