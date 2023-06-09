Как правильно подвязать пионы — совет обрадует всех садоводов

Дачники не против полюбоваться роскошными пионами на своем участке. Однако некоторые забывают, что этому цветку нужна опора. Поскольку во время цветения бутоны этого растения могут сломать стебли.

Для этого можно использовать два варианта: подпорку с помощью садовой решетки из пластика или металлической сварной сетки и конструкцию из пластиковых труб и металлических прутьев. В обоих случаях необходимо подобрать правильные размеры для куста.

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Решетку оборачивают вокруг растения и закрепляют пластиковыми стяжками. А в случае с конструкцией делают скобы из прутьев длиной 50 см и вбивают вокруг куста пластиковые трубы на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем скобу устанавливают в две трубы и повторяют эти действия с каждой стороны пионов. Об этом рассказали в lifehacker.ru.