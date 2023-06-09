Как подготовить тюльпаны к новому сезону: выкопайте и продезинфицируйте

После того как тюльпаны отцветут, им потребуется еще больше вашего внимания. Ведь если не обеспечить им должный уход в это время, то в новом сезоне цветов не будет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сразу после периода цветения следует аккуратно срезать цветоносы. При этом важно сохранить зелень. А когда листья пожелтеют и завалятся на бок, нужно осторожно извлечь созревшие луковицы из земли.

Далее необходимо тщательно осмотреть посадочный материал. Выбросить поврежденные и гнилые луковицы. А те, что пройдут отбор, следует замочить на полчаса в растворе перманганата калия. После дезинфекции луковицы нужно достать из состава и просушить на свежем воздухе вдали от лучей солнца.

После этого посадочный материал необходимо убрать в проветриваемую комнату с постоянной температурой воздуха в районе 24 °C. В таких условиях луковицы должны пролежать около двух недель. Когда время пройдет, их следует отсортировать по размеру и убрать в сторону до осенней посадки.

Источник: izvmor.ru