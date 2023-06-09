Сочи — номер два: россияне назвали города, куда хотят поехать летом 2023 года

Российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» провел опрос среди пяти тысяч своих пользователей — в какой город РФ они хотели бы отправиться летом 2023 года.

Наибольшее количество проголосовавших — 20% — отдали предпочтение Санкт-Петербургу. На втором месте Сочи (17%), на третьем — Калининград (15%). Сотрудники сервиса уточнили, что в Питере средняя стоимость аренды жилья на сутки этим летом составляет 4,5 тысячи рублей, в Сочи — 5,2 тысячи, в Калининграде — 3,1 тысячи.

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