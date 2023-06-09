Сочи — номер два: россияне назвали города, куда хотят поехать летом 2023 года

Российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» провел опрос среди пяти тысяч своих пользователей — в какой город РФ они хотели бы отправиться летом 2023 года.
Наибольшее количество проголосовавших — 20% — отдали предпочтение Санкт-Петербургу. На втором месте Сочи (17%), на третьем — Калининград (15%). Сотрудники сервиса уточнили, что в Питере средняя стоимость аренды жилья на сутки этим летом составляет 4,5 тысячи рублей, в Сочи — 5,2 тысячи, в Калининграде — 3,1 тысячи.
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Также в топ-10 самых желанных городов для летних путешествий вошли Кисловодск (10%), Дербент (10%), Казань (9%), Зеленоградск (6%), Севастополь (5%), Нижний Новгород (4%) — и на последнем месте Москва (4%).
Дагестанский город впервые попал в этот рейтинг, за год число бронирований в нем увеличилось вдвое. Дербент привлекает туристов своей природой, аутентичной культурой и старинными достопримечательностями.
По материалам ТАСС