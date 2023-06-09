Как избавиться от тли на розовых кустах: отвалится через 30 минут — почти бесплатно

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Чтобы избавиться от прожорливого вредителя, не нужно покупать дорогие химикаты. Достаточно просто взять брусок хозяйственного мыла и отстоявшуюся теплую воду.

Измельчите мыло и растворите его в жидкости: на три части хозяйственного средства должно приходиться 10 частей воды. Затем перелейте состав в емкость с пульверизатором и щедро распылите на пораженные кусты.

Первый эффект вы заметите уже через 30 минут: количество тли начнет уменьшаться. Для закрепления результата необходимо провести повторную обработку через несколько дней.

Источник: tut-news.ru