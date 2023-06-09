Отдых испорчен: в Краснодарском крае предупредили о трехдневных ливнях с грозой

Новости для жителей Краснодарского края и тех, кто отправился туда отдыхать. 9 июня кубанские спасатели сообщили, что с вечера этого дня и вплоть до 12-го числа в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20–23 метров в секунду.

«На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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В связи с этим спасатели рекомендуют ограничить прогулки в непогоду и находиться в помещениях, не упускать из вида детей. Если сильный ветер застал прохожего на улице, лучше укрыться в подъезде или подземном переходе. Возле стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и линий электропередач прятаться не безопасно.