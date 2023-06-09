Полив картофеля: необходимость или пустая трата времени?

Споры о том, нужно ли поливать картофель, разгораются с новой силой каждый сезон. Одни огородники убеждены в том, что эта культура способна обойтись тем количеством влаги, что падает с неба. А другие утверждают, что картофельные кусты просто необходимо подпитывать дополнительными порциями воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А что эксперты? Специалисты говорят о том, что картофель имеет точно такие же потребности, как и другие огородные посадки. То есть полив этому растению нужен. Но воду лить необходимо с умом. Так как на разных этапах развития картофелю требуется разное количество влаги.

Например, при прорастании полив должен быть скудным. А в период набора цвета его нужно увеличить до пяти литров на одно растение: процедуру необходимо проводить по вечерам. Когда грядки отцветут, количество орошений можно сократить до четырех раз в месяц. После того как кусты пожелтеют, полив рекомендуется вовсе отменить: это поможет овощу сформировать жесткую кожуру.

Если следовать этим простым правилам, делая поправки на погодные условия, можно получить отличный урожай картофеля.

Источник: izvmor.ru