Услуги стоматологов в России за год подорожали до 250%

Росстат подсчитал, как изменились цены на услуги стоматологов с апреля 2022 года по апрель 2023-го. Результаты неутешительные: стоимость пломб увеличилась до 70%, на коронки — до 130%, а на протезы — аж до 250%.
Цены на самые распространенные стоматологические услуги — первичный осмотр, удаление зуба, пломбировку, установку протезов и коронок — выросли в среднем на 15%, передает канал RTVI. Это выше инфляции, которая по итогам 2022 года составила 11,9%.
Наибольшее подорожание наблюдается там, где требуются импортные пломбы, анестезия и зубные импланты. То, что стало дефицитным вследствие санкций и проблем с логистикой.
«Стоматологические препараты и инструменты стали стоить намного дороже: в два, в три, в десять раз. Приходится пациентам объяснять, почему лечение стало дороже. Ну, в принципе, у кого зубы болят, тем на самом деле все равно. Лишь бы помогли», — говорит стоматолог Мария Евтушенко.
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Канал приводит самые внушительные цифры:
- в Калмыкии изготовление коронок подорожало на 133% (в среднем по регионам — на 16%), а лечение кариеса пломбой — на 71,5% (в среднем — на 14%);
- в Ингушетии изготовление протезов подорожало на 256% (в среднем — на 15,8%);
- в Рязанской области удаление зуба под местной анестезией подорожало на 39,5% (в среднем — на 14,5%);
- в Калининградской области первичный прием у стоматолога подорожал на 42% (в среднем — на 10%).