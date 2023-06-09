Услуги стоматологов в России за год подорожали до 250%

Росстат подсчитал, как изменились цены на услуги стоматологов с апреля 2022 года по апрель 2023-го. Результаты неутешительные: стоимость пломб увеличилась до 70%, на коронки — до 130%, а на протезы — аж до 250%.

Цены на самые распространенные стоматологические услуги — первичный осмотр, удаление зуба, пломбировку, установку протезов и коронок — выросли в среднем на 15%, передает канал RTVI. Это выше инфляции, которая по итогам 2022 года составила 11,9%.

Наибольшее подорожание наблюдается там, где требуются импортные пломбы, анестезия и зубные импланты. То, что стало дефицитным вследствие санкций и проблем с логистикой.

«Стоматологические препараты и инструменты стали стоить намного дороже: в два, в три, в десять раз. Приходится пациентам объяснять, почему лечение стало дороже. Ну, в принципе, у кого зубы болят, тем на самом деле все равно. Лишь бы помогли», — говорит стоматолог Мария Евтушенко.

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