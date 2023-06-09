В Москве усилили контроль за пешеходами и пользователями электросамокатов

9-12 июня в Москве проходит рейд ГИБДД, направленный на профилактику аварийности среди пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты.

Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление госавтоинспекции.

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Ранее рейд для пользователей СИМ (электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса) проводился в выходные 13-14 мая. Тогда инспекторами было зафиксировано почти 1,4 тысячи нарушений.