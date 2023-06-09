Лето, три полоски на кедах: одежда Adidas вернется на российский рынок

Одежда Adidas вернется на российский рынок. СМИ узнали о том, что немецкая транснациональная компания подписала контракт с той же ливанской структурой Daher, которая ранее обеспечила возвращение товаров испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear) в РФ под новыми названиями.
По информации Telegram-канала Mash, открытие российских магазинов, которых осталось около 120, планируется 1 ноября 2023 года. Набор сотрудников планируется запустить в начале осени.
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Журналисты отмечают, что в России знаменитому спортивному бренду могут припомнить историю с неуплатой налогов на 10 миллиардов рублей и беспредельные увольнения сотрудников с невыплатой зарплаты за полгода.
Напомним, Adidas свернули продажи на территории РФ в марте 2022 года на фоне политических событий и санкций.