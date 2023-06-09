Лето, три полоски на кедах: одежда Adidas вернется на российский рынок

Одежда Adidas вернется на российский рынок. СМИ узнали о том, что немецкая транснациональная компания подписала контракт с той же ливанской структурой Daher, которая ранее обеспечила возвращение товаров испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear) в РФ под новыми названиями.

По информации Telegram-канала Mash, открытие российских магазинов, которых осталось около 120, планируется 1 ноября 2023 года. Набор сотрудников планируется запустить в начале осени.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».