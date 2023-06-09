Мы знали, как избавиться от «столетнего» нагара на сковородке: хитрый трюк от египетской кухарки

Чтобы оттереть многолетний нагар со сковородки или кастрюли — сделайте чудо-раствор. В отдельной емкости смешайте соду и соль в пропорции один к одному и добавьте несколько капель моющего средства, чтобы смесь превратилась в кашицу.

Нанесите полученный раствор на пригоревшую поверхность и в конце добавьте уксус. Подержите несколько минут и смывайте. Нагар отвалится сам.

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