Мы знали, как избавиться от «столетнего» нагара на сковородке: хитрый трюк от египетской кухарки

В Египте не используют для уборки дорогие средства из магазина. Местные кухарки научились пользоваться подручными ингредиентами, которые отмывают грязь ничуть не хуже остальных.
Чтобы оттереть многолетний нагар со сковородки или кастрюли — сделайте чудо-раствор. В отдельной емкости смешайте соду и соль в пропорции один к одному и добавьте несколько капель моющего средства, чтобы смесь превратилась в кашицу.
Нанесите полученный раствор на пригоревшую поверхность и в конце добавьте уксус. Подержите несколько минут и смывайте. Нагар отвалится сам.
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