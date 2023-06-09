Курс доллара продолжает расти: валютчики паникуют и делают только хуже для всех

В пятницу, 9 июня, курс доллара снова вырос на Московской бирже. Последние цифры такие: 82,84 рубля. В последний раз «американец» столько стоил в апреле.

Поднимаются в цене евро и юань. «Китаец» стоит сейчас 11,6 рубля, «европеец» — 89,02 рубля.