Курс доллара продолжает расти: валютчики паникуют и делают только хуже для всех

В пятницу, 9 июня, курс доллара снова вырос на Московской бирже. Последние цифры такие: 82,84 рубля. В последний раз «американец» столько стоил в апреле.
Поднимаются в цене евро и юань. «Китаец» стоит сейчас 11,6 рубля, «европеец» — 89,02 рубля.
Ситуацию в ближайшее время могут ухудшить валютчики, которые массово кинулись в банки снимать деньги. Эти люди, зарабатывая на разнице курса, опускают цифры еще больше.
«Если спрос на валюту растет, то и рубль ослабевает», — предупредила экономист Екатерина Константинова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».