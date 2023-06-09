Вся тля отвалилась — возьмите тряпочку и пропитайте маслом: всего один раз обработали

У матерых огородников большую популярность набирает метод борьбы с тлей. Чтобы вывести вредителя — не надо покупать магазинные средства. Сделайте это сами.

Возьмите небольшую тряпочку и нанесите на нее анисовое эфирное масло (пять капель), либо анисовые капли (тоже пять капель). Подождите, когда вещество пропитается.

После — обвяжите этой тряпкой сильно пораженные тлей кусты растений. Вредители тут же упадут лапками кверху.

Достаточно будет одного раза обработки.

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