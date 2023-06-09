Увидели, как горничная чистит унитаз до блеска: сначала шла пена, а потом грязь отпала

Унитаз будет блестеть как бриллиант. И для этого не обязательно его натирать дорогими средствами из магазина.

Используйте метод, которым пользуются многие горничные в отелях. Смешайте лимонную кислоту и соду — все! Это лучшее средство для борьбы с грязью.

Разведите в отдельной емкости 1/3 стакана пищевой соды и 1/4 стакана лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и нанесите на грязные участки унитаза.

Сначала полученная смесь запенится — не переживайте, так и должно быть. Оставьте на пару часов. Потом смойте унитаз водой и уберите с краев грязь ершиком. Вы увидите, как налет отвалится сам.

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