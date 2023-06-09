Можно остаться без урожая, если не подкормить клубнику в июне: опытные дачники никогда не забывают

Садовая клубника на всех этапах своего роста нуждается в пристальном внимании хозяина. Опытные дачники никогда не забывают про подкормки, которых у ягоды должно быть три: весной, в начале цветения и на период первого плодоношения. Так у растения сохранится сила, питание и плодовитость.

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В июне, в пору бутонизации или цветения ягоды, важно не пропустить вторую подкормку. Иначе можно запросто остаться без урожая. Дачники поливают грядки нитрофоской, разводя одну ст. ложку средства в 10-литровом ведре воды. На полив соблюдается расчет: один литр на куст.

По материалам сайта Ogorod