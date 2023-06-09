Названо чудо-удобрение для помидоров: в открытом грунте попрут как на дрожжах – ветки ломиться будут от урожая

Опытные дачники давно не полагаются на природу, а берут все в свои руки, чтобы повлиять на результаты своего садового труда. И чтобы помидоры росли крупными и в изобилии, применяют полезные подкормки. От некоторых даже в открытом грунте овощи прут как на дрожжах, а ветки ломятся от количества плодов.

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Речь идет о суперфосфате. Как только начнется цветение, полейте раствором, приготовленным из этого средства. На 10 литров воды надо развести 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия.

По материалам сайта kp.ru