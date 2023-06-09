Преодолел психологическую отметку: что происходит с долларом и рублем в июне – теряет позиции

В июне отечественная валюта оказалась в новой точке падения, превысив отметку в 82 рубля за доллар и 88 – за евро. Эксперты указывают две глобальных повода, по которым это произошло – дефицит бюджета и геополитика. И если еще месяц назад он был крепче (за доллар 75 рублей), то в ближайшее время ждать его укрепления не стоит.

«Рубль действительно теряет позиции», - цитирует mk.ru руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. – «Против него играют данные о бюджетном дефиците (3,4 трлн рублей в мае), падение доходов от сырьевого экспорта, а также низкие цены на нефть и газ. Все это и будет в основном воздействовать на нашу национальную валюту в ближайшие месяцы».

Заседание ЦБ РФ 9 июня едва ли внесет кардинальные изменения в ключевую ставку – она, по прогнозу Деева, останется на уровне 7,5%.

«В июне доллару не удастся преодолеть порог в 83 рубля, евро же будет колебаться в районе 85-86, а на максимуме доберется до 89», - предполагает эксперт.