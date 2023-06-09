Названа идеальная подкормка для огурцов: урожай бочками будете грести!

В разгар садово-огородного сезона напоминаем, что не только регулярный уход и полив – это залог хорошего урожая. Дачники, которые многие годы занимаются выращиванием огурцов, знают, что без подкормки не обойтись. И всегда стараются использовать дрожжи.

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Весь секрет в том, что эта подкормка на дрожжах натуральная, без всякой химии. И используют ее практически для любых культур. Но именно огурцы отзываются на дрожжи лучше всего, пишет kp.ru.

Чтобы приготовить полезный раствор, возьмите 1 пакетик дрожжей (10–12 гр), 5 л теплой воды, полстакана сахара. Размешайте-растворите как следует, оставьте на 5-7 дней побродить. Когда настойка сготовится, разведите в ведре воды 1 стакан дрожжевой подкормки. И можно поливать – придерживайтесь расчета 1 литр полезной жидкости на 1 куст огурцов. Такое питание даст эффект, если его провести 2 – 3 раза за сезон – огромный урожай обеспечен, несите самые большие ведра и бочки.