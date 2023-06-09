«Важно быть максимально спокойными»: психолог объяснила, как взрослым детям обозначить для мамы личные границы

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«Вопрос взаимодействия взрослых детей и пожилых родителей очень сложный, особенно если люди живут на одной территорией. Выстраивать границы в такой ситуации порой очень тяжело. Первое, что нужно сделать – проговорить очень спокойной, очень уважительно, что вы человек взрослый уже много лет и конечно есть у вас есть собственные вещи, собственные интересы, и вам бы хотелось, чтобы эти вези и эти интересы уважались.

Например, меня очень обижает, когда в мою комнату входят без стука. Или когда в мое отсутствие в моей комнате берут какие-то вещи. Нарушения границ бывают разные.

Это неприемлемо даже с детьми подросткового возраста, а тем более, когда речь о взрослых людях.

Конечно, бывают ситуации, когда ситуации так накаляется, что люди врезают замки в межкомнатные двери. Я думаю, что есть смысл продумать систему замков, если это обговорить. Можно предложить, как-то разделять пространство, если приходят гости. Ничего не нужно делать втихую, молча. Нужно проговорить для чего был сделан тот или иной шаг.

Затем нужно также поговорить об общих территориях. Допустим, на кухне вы расставляете вещи вот так, а мама считает нужным их расставлять по другому. Это надо обговорить, найти причины, смысл ставить посуду в определенное место. Можно сделать график дежурств, чтобы распределить кто в какой день моет посуду, плиту, холодильник», – пояснила психолог.