«Важно быть максимально спокойными»: психолог объяснила, как взрослым детям обозначить для мамы личные границы

Порой у детей бывают непростые отношения с родителями. И даже когда они вырастают, то не могут убежать от опеки мамы. А если взрослым людям диктуют, когда приходить домой и чем ужинать, то это может выводить из себя.
Для сайта Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева рассказала, как выставить личные границы, чтобы мама больше не вторгалась в вашу жизнь, даже если вы живете вместе.
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«Вопрос взаимодействия взрослых детей и пожилых родителей очень сложный, особенно если люди живут на одной территорией. Выстраивать границы в такой ситуации порой очень тяжело. Первое, что нужно сделать – проговорить очень спокойной, очень уважительно, что вы человек взрослый уже много лет и конечно есть у вас есть собственные вещи, собственные интересы, и вам бы хотелось, чтобы эти вези и эти интересы уважались.
Например, меня очень обижает, когда в мою комнату входят без стука. Или когда в мое отсутствие в моей комнате берут какие-то вещи. Нарушения границ бывают разные.
Это неприемлемо даже с детьми подросткового возраста, а тем более, когда речь о взрослых людях.
Конечно, бывают ситуации, когда ситуации так накаляется, что люди врезают замки в межкомнатные двери. Я думаю, что есть смысл продумать систему замков, если это обговорить. Можно предложить, как-то разделять пространство, если приходят гости. Ничего не нужно делать втихую, молча. Нужно проговорить для чего был сделан тот или иной шаг.
Затем нужно также поговорить об общих территориях. Допустим, на кухне вы расставляете вещи вот так, а мама считает нужным их расставлять по другому. Это надо обговорить, найти причины, смысл ставить посуду в определенное место. Можно сделать график дежурств, чтобы распределить кто в какой день моет посуду, плиту, холодильник», – пояснила психолог.
Она отметила, что обязанности нужно распределить точно также, как если бы на месте родителей были друзья. Эксперт подчеркнула, что порой человеку сложно догадаться, кто и чего хочет.
Также Анна рассказала про моральные границы. Если случаются ситуации, когда вам задают неприятный вопрос, то нужно тоже об этом сказать и пояснить, что в личную жизнь вмешиваться нельзя. Психолог добавила, что все необходимо пояснять спокойно. И озвучить свои желания скорее всего придется много раз.
«Понятно, что конфликты могут случаться, поэтому важно быть максимально спокойными. С максимально холодной головой нужно обсуждать, что не нравится и что для вас считается неприемлемым», – уточнила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Завгороднева — имеет стаж работы психологом 12 лет. Получила высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, получив профессию — психолог. Является руководителем собственного психологического центра. Помогает взрослым и подросткам от 12 лет, очно и по скайпу. Ее основные темы консультаций: страхи и тревожность.
Анна Завгороднева. Фото: Teleprogramma.pro