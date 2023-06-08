Капуста попрет после первой же подкормки: вырастут огромные кочаны-рекордсмены

Многие дачники из года в год экспериментируют с выращиванием капусты. А толку — ноль. Кочаны упорно не хотят расти. Дело в том, что в погоне за большим урожаем они забывают об одном очень важном элементе.

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Об этом мало кто знает. Но помимо азота, калия и фосфора, капусте необходим еще и кальций. Если это вещество будет в дефиците, то белокочанный овощ вырастет мелким и невкусным. И наоборот, если обеспечить капусту всем необходимым, то кочаны будут просто гигантских размеров.

Чтобы урожаю позавидовали все соседи, вам потребуется приготовить настой из крапивы и одуванчиков. Для этого измельчите охапку сорняков и бросьте их в бочку с водой. Добавьте туда же стакан толченого мела. Хорошенько все перемешайте и оставьте бродить в течение 12 дней.

Когда время пройдет, процедите настой и внесите удобрение под каждый корешок капусты. На одно растение нужно брать около литра питательного средства. Подкормку следует вносить сразу же после полива обычной водой.

Результат вы увидите уже после первой процедуры: капуста быстро пойдет в рост. Повторите подкормку через 10 дней, чтобы закрепить результат.

Источник: издание belnovosti.by